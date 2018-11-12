Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении безналогового периода перевода капитала из иностранных компаний в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, до 1 января 2019 года продлевается период, когда граждане освобождаются от уголовной ответственности за неуплату — полную или частичную — налога из-за невключения в налоговую базу прибыли контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объеме причиненного бюджетной системе РФ ущерба.

Впервые такой механизм был введен на основании внесенных в ноябре 2014 года в Налоговый кодекс РФ поправок. Согласно им, в 2016—2017 годах лицам и организациям, не уплатившим налоги с доходов подконтрольных им иностранных компаний, была дана возможность избежать за это правонарушение ответственности, но в случае если все средства будут возвращены ими в российский бюджет в полном объеме.

Данный режим продлевается до конца 2018 года. Уже с 1 января 2019 года предприниматели, не уплатившие налоги с подконтрольной им иностранной компании, будут нести ответственность за данное правонарушение.