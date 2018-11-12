Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которыми члены обеих палат парламента могут добровольно отказаться от надбавок к пенсиям. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В документе отмечается, что ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению имеющего на нее право гражданина и по решению руководителя федерального органа исполнительной власти — Минтруда.

«Гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее, пожав заявление на имя руководителя указанного федерального органа исполнительной власти», — говорится в документе.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.