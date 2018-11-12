В органы управления группы компаний «Новый поток» планируется включить представителей группы Сбербанка . Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник кредитной организацией.

«Сбербанк России продолжает сотрудничество с группой компаний «Новый поток» (New Stream Group), в периметр которой входят Антипинский и Афипский НПЗ с общим объемом переработки 15 млн тонн, и выражает заинтересованность в его развитии», — указано в релизе.

«Сбербанк рассматривает группу компаний «Новый поток» и ее акционеров в качестве стратегических партнеров. Мы продолжим выстраивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между нашими компаниями», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.



В целях обеспечения бесперебойной работы производственных активов группы и непрерывных поставок нефтепродуктов покупателям сторонами планируется включить в органы управления группы «Новый поток» представителей «Сбербанк Капитала». До конца 2018 года планируется согласовать план, предусматривающий обеспечение группы рабочим капиталом в достаточном размере.