В мире появится больше цифровых валют, в том числе и локальных. Такое мнение высказала заместитель председателя руководящего совета Mastercard Энн Кернс в программе «Первые лица» .

«Я думаю, что наличные будут существовать параллельно и с пластиковыми картами , и с мобильными платежами. Кроме того, полагаю, в мире появится больше цифровых валют, в том числе и локальных. Я думаю, со временем ситуация на рынке сложится так, что потребители будут ожидать от любого продукта или услуги все большего соответствия их персональным требованиям. Одним из мощнейших драйверов развития в будущем станет Интернет вещей, где трансакции осуществляются практически без участия человека», — рассказала она.



Представитель Mastercard также подчеркнула, что компания готова к трансформации и переходу в эпоху блокчейна.