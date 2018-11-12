Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало долговую нагрузку (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу, PTI) на россиян по отраслям российской экономики. Самыми закредитованными оказались сотрудники служб охраны, сферы транспорта и логистики, а также сферы образования.



Согласно исследованию, самый высокий уровень долговой нагрузки в октябре 2018 года (по сравнению с октябрем 2017 года) отмечен у работников охранных предприятий (на обслуживание кредитов они тратят 32,7% своего дохода). Представители сферы транспорта и логистики отдают на эти цели 28,4%, а сотрудники системы образования — 28,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» (12,9%), «Телекоммуникации и связь» (15,2%) и «Маркетинг, реклама и PR» (18,4%).

Больше всего за год долговая нагрузка сократилась у граждан, занятых в туристическом и гостиничном бизнесе, управлении персоналом, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR. В то же время она выросла у работников из сфер «Продажи», «Телекоммуникации и связь» и «Образование».



Уровень долговой нагрузки российских заемщиков в целом остается на достаточно приемлемом уровне, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, транспорта и образования. Несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики», — комментирует результаты исследования эксперт.

