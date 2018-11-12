Информагентство РБК изучило отчетность почти 2,4 млн российских компаний и составило рейтинг ведущих плательщиков дивидендов за прошлый год. Российские компании, отчетность которых есть у Росстата, в 2017 году суммарно выплатили своим акционерам более 5,3 трлн рублей — это на 7% больше, чем в 2016 году. В РБК уточняют, что в данных Росстата нет некоторых крупных компаний, однако они сами раскрывают свою отчетность по РСБУ, и агентство использовало эту информацию в дополнение к данным Росстата.

Самые значительные дивиденды за прошлый год заплатил «Газпром» — почти 187 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году они составили 183,3 млрд рублей, а лидером по этому показателю стала холдинговая компания «Металлоинвест» (входит в USM Алишера Усманова), которая заплатила почти 220,2 млрд рублей. В 2017 году выплаты «Металлоинвеста» сократились до 67,3 млрд.

На первые 20 компаний из списка самых крупных плательщиков дивидендов приходится более трети (35%) всех выплаченных в России в 2017 году дивидендов (акции 12 из них обращаются на Московской бирже). Из 20 компаний 11 относятся к нефтегазовому сектору, причем шесть из них — это «Роснефть» и ее дочерние компании. 11 компаний из топ-20 аффилированы с государством.

«Газпром» последние три года направлял на выплату дивидендов примерно по 190 млрд рублей. Но Минфин ждал от компании большего: в бюджет закладываются дивиденды госкомпаний из расчета 50% чистой прибыли по МСФО; «Газпром» по итогам 2016 года отдал 20% чистой прибыли, по итогам 2017 года — 26%. Пониженные относительно бюджетного ориентира дивидендные выплаты монополия объясняла обширной инвестпрограммой.

Подконтрольная «Газпрому» «Газпром нефть» тоже попала в топ-20 плательщиков дивидендов в 2017 году. Своим акционерам она заплатила 50,6 млрд рублей. Обыкновенные акции «Газпрома» и «Газпром нефти» торгуются на Московской бирже.

На втором месте по размеру дивидендов, выплаченных отдельной компанией в 2017 году, — АО «Верхнечонскнефтегаз» (разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение). Своим акционерам компания заплатила 180 млрд рублей. В середине 2017 года 20% акций этой дочерней компании «Роснефти» были проданы китайской Beijing Gas. Сумма выплаченных дивидендов «Верхнечонскнефтегаза» превышает чистую прибыль самой «Роснефти» за 2017 год (139 млрд рублей). Сама «Роснефть» находится на восьмом месте в рейтинге дивидендов.

В топ-двадцатке компаний, выплативших максимальные дивиденды в 2017 году, в общей сложности пять «дочек» «Роснефти» — кроме «Верхнечонскнефтегаза» это ООО «РН-Ванкор» (оператор нескольких месторождений, расположенных на севере Восточной Сибири), ООО «РН-Трейд», АО «Самаранефтегаз» и АО «Ванкорнефть». Сумма выплаченных ими дивидендов приближается к 459 млрд рублей.

Владелец 50% плюс одной акций «Роснефти» — государственный «Роснефтегаз», не публикующий свою отчетность, — в 2017 году выплатил в федеральный бюджет дивиденды на 37,7 млрд рублей, что позволило ему занять 25-ю строчку в рейтинге.

На третьем месте по размеру дивидендов — «Норильский никель». В 2017 году он выплатил своим акционерам 176,3 млрд рублей. В данных Росстата нет бухгалтерской отчетности «Норникеля», однако такая информация приводится в годовой отчетности компании по РСБУ.

Полный рейтинг в материале РБК не приводится.



Из-за высоких дивидендов уже в 2017 году совокупный свободный денежный поток крупного российского бизнеса стал отрицательным, отмечали в июле эксперты АКРА. При этом на финансирование инвестиционных программ стало направляться меньше средств. Например, металлургические компании направили на выплату акционерам практически весь свободный денежный поток, что ограничивает их возможности для дальнейшего увеличения дивидендов. Без существенного повышения операционной эффективности российских компаний значительный рост дивидендов может отрицательно сказаться на их кредитном качестве, предупреждали аналитики.