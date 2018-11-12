Москва заняла шестое место в рейтинге городов с лучшими условиями для жизни. Список составила международная консалтинговая компания Resonance.

При составлении перечня специалисты проанализировали несколько показателей: развитие инфраструктуры, уровень туризма, доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние окружающей среды и другие факторы. В результате первое место занял Лондон — эксперты отметили, в частности, туристическую привлекательность города.

В пятерку также вошли Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона.

Москва обогнала Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. Аналитики высоко оценили уровень проведения чемпионата мира по футболу, а также парк «Зарядье».