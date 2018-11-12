Министерство экономического развития РФ планирует снять фильм о русском купечестве в рамках нацпроекта по малому бизнесу, сообщила директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова пресс-конференции в ТАСС, посвященной 11-й Всемирной неделе предпринимательства.

По ее словам, касаемо федерального проекта МСП - будет PR-кампания, направленная на популяризацию предпринимательства, вплоть до рассмотрения возможности снять фильм о купечестве, сообщает ТАСС .

Также, Арсланова отметила, что участие России во Всемирной неделе предпринимательства призвано не только сформировать в культуру предпринимательства в стране, но и рассказать о существующих мерах поддержки малого бизнеса. При этом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» планируется реализовать различные PR-компании, направленные на популяризацию малого бизнеса.