Компания «ЛУКОЙЛ» подписала соглашение с Минэнерго и ФАС России о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках на уровне июня 2018 года. Об этом «РИА Новости» сообщил глава компании Вагит Алекперов.



«Мы подписали. Наша компания поддерживает те договоренности, которые были достигнуты при подготовке протокола. Я подписал», — заявил Алекперов.

31 октября Министерство энергетики, антимонопольная служба, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились о мерах по стабилизации цен на топливном рынке, в том числе согласовали уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Согласно договоренностям, до конца 2018 года цены на топливо будут заморожены на уровне конца мая — начала июня. Затем цены будут плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4—4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны на 3% превышать аналогичные показатели за 2017 год.

7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашение со всеми крупными нефтяными компаниями.

Всего соглашение с российскими властями о заморозке цен на топливо должны подписать 10 компаний. Документ помимо «ЛУКОЙЛа» подписали также «Газпромнефть», «Нефтегазхолдинг», ГК «Новый Поток» и «Русснефть» . Пока не подтвердили участие в соглашении «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и группа «ТАИФ».