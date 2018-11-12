Команда разработчиков децентрализованных приложений Level K сообщила в Тwitter об обнаружении уязвимости, которая может привести к потере активов криптобиржами и другими «сервисами, которые переводят средства пользователям».

По словам главы Тrail of Вits Дэна Гвидо, подробнее информация о баге будет раскрыта на следующей неделе, а пока идет сбор контактов и заканчивается технологическое расследование по ситуации, сообщает Anycoin .

При этом несколько разработчиков решений в сфере криптовалют и технологии блокчейн подтвердили, что получили от Level K сведения об уязвимости и она реальна для многих, но не всех ведущих криптобирж.