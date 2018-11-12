По итогам третьего квартала количество попыток запуска вредоносного ПО, предназначенного для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам, на цифровых устройствах увеличилось на 41,5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, согласно внутренней статистике «Лаборатории Касперского».

Также на протяжении всего 2018 года растет число мобильных банковских троянцев, сейчас их доля среди всех мобильных угроз составляет почти 4,5%, при этом в начале года этот показатель был в три раза меньше. Наибольшее же число пользователей, столкнувшихся с банковскими троянцами на Android-устройствах, в третьем квартале было зафиксировано в России.

Также по подсчетам «Лаборатории Касперского», количество обнаруженных в третьем квартале модификаций программ-шифровальщиков оказалось заметно ниже, чем в предыдущие три месяца, общее число атакованных ими пользователей в итоге выросло на 39%.

В среднем же, по оценке «Лаборатории Касперского», в третьем квартале приблизительно каждый пятый компьютер в мире подвергся как минимум одной веб-атаке. Чуть большую долю компьютеров (23%) затронули локальные угрозы, распространяемые не через интернет, а с помощью съемных устройств, например, USB-флешек.