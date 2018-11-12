Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила об установлении новых правил для клиентов, которые часто или в крупных объемах выводят фиатные средства с ее платформы. Таким образом, Bitfinex будет взимать 3% комиссию со всех запросов на внешние банковские переводы, которые превышают более 2 выводов фиата за любой тридцатидневный период; более $1 млн по совокупности за любой тридцатидневный период.

При этом обычные запросы на вывод не будут затронуты этими правилами, сообщает Ttrcoin .

Криптобиржа стремится «отдавать предпочтение давним и лояльным клиентам, чтобы те могли продолжать пользоваться преимуществами ее истинно уникального предложения». Также Bitfinex признает, что подвергается «продолжительным скоординированным атакам со стороны влиятельных сил, пытающихся навредить глобальному криптовалютному рынку».