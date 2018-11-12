Китайский майнинг-гигант Bitmain подал 7 ноября в Федеральный окружной суд Западного округа штата Вашингтон иск на хакера, который, предположительно, украл биткоины с одного из аккаунтов фирмы на бирже криптовалют. При этом он не стал просто выводить средства Bitmain на собственный биткоин-кошелек, а использовал биткоины, чтобы искусственно поднять курс MANA - ERC20-токена, эмитированного платформой виртуальной реальности Decentraland.

Как говорится в иске, в рамках схемы фиктивного трейдинга злоумышленники перевели около 2,3 млн токенов MANA с Binance на криптобиржу Bittrex. Кроме того, «если исходить из правильности имеющейся информации», хакеры отправили биткоины, полученные в результате фиктивной торговли MANA, обратно на Bittrex, сообщает Ttrcoin .

В результате компания Bitmain потеряла примерно 617 биткоинов, что на момент взлома составляло 5,5 млн долларов.