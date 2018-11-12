Зампред Внешэкономбанка — член правления, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач прогнозирует рост ВВП России на уровне 2—2,5% в 2021 году. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможном росте ВВП на 3% в 2021 году.

«По нашей оценке, он все-таки при сложившейся и денежно-кредитной, и бюджетной политике будет ниже. Если мы берем 2021 год, то от 2% до 2,5%. Но потенциал есть, чтобы выйти на 3% и более, но для этого нужны дополнительные меры», — сказал Клепач.



Ранее Набиуллина заявила, что достижение темпов роста ВВП до 3% возможно в случае успешной реализации правительством запланированных экономических мер.