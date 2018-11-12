Правительство планирует продлить срок повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» еще на один год, то есть до конца 2021-го. Об этом говорится в поправках в Налоговый кодекс (НК), внесенных в Госдуму.

Сейчас при расчете НДПИ для монополии действуют различные повышающие коэффициенты — от 1,4 до 2,3 для разных периодов; эта схема действует до конца 2020 года. Затем коэффициент должен был быть снижен до 1, как при расчете НДПИ для независимых производителей газа: НОВАТЭКа, «Роснефти» и других. Теперь этот шаг откладывается еще на 12 месяцев.

13 ноября поправки в НК, предполагающие повышение налога для «Газпрома» в 2021 году, Госдума рассмотрит во втором чтении. Продление коэффициента может обойтись «Газпрому» в 110–120 млрд рублей в год дополнительных налогов, подсчитал руководитель направления «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин.

Рост налоговой нагрузки преподносился как временная мера, напоминает он. Но в 2016 году действие коэффициента продлили сразу на три года — на 2017–2019 годы, а в 2017-м — еще на год, до конца 2020-го. Очередное продление этой меры закономерно, полагает эксперт: правительство почти никогда не снижает однажды повышенные налоги.



Поводом понизить нагрузку для «Газпрома» будет реформа газового рынка, когда эта компания перестанет быть единственным поставщиком трубопроводного газа, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. До 2022 года это вряд ли случится, прогнозирует он.

