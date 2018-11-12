Хоум Кредит Банк предлагает оформить новую карту рассрочки «Свобода» платежной системы Visa.

«Из отличительных особенностей нового продукта (в сравнении с уже имеющейся в линейке банка картой рассрочки ) стоит отметить наличие двух кредитных лимитов: до 300 тысяч рублей за покупки в магазинах-партнерах и до 150 тысяч рублей из лимита — вне партнерской сети», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

Период действия рассрочки в магазинах-партнерах составляет до 12 месяцев, на покупки вне партнерской сети действует льготный период до 51 дня. В рамках акции до 14 февраля 2019 года в течение трех месяцев пользования картой на все покупки вне партнерской сети предоставляется три месяца рассрочки.

Проценты будут начислены по ставке 17,9% или 34,9% годовых (устанавливаются индивидуально) на сумму покупок не у партнеров (а не на весь лимит), если не заплатить весь остаток задолженности по покупкам вне партнерской сети за расчетный период. На покупки у партнеров проценты не начисляются.

Карта оформляется бесплатно. Снятие денежных средств не предусмотрено.

Услуга СМС-информирования обойдется в 99 рублей ежемесячно начиная с третьего месяца. По желанию клиента возможно платное подключение к программе «Свобода+», которая включает опции «Пропуск платежа» и «Отказ от взыскания», а также увеличение рассрочки на шесть или десять месяцев.

«Следует обратить внимание на то, что процентная ставка при невыполнении условий банка устанавливается индивидуально, причем разница между возможными значениями ставки существенная. Несмотря на то, что ставки известны, потенциальному заемщику сложно будет понять, на каких условиях ему будет предоставлен кредит», — комментирует эксперт Банки.ру.