Криптовалюта gram, которую в ходе ICO Telegram приобрели инвесторы, может подорожать в несколько раз после запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), сообщили аналитики инвестиционной компании Hash CIB.

По их словам, рост стоимости gram будет обеспечен выходом Telegram на рынки, первоначально не связанные с блокчейном, включая сервисы VPN и DNS. Рациональная стоимость единицы gram может составлять 5,9 долларов, что в 4,4 раза выше цены 1,33 долларов, по которой она реализовалась на втором этапе ICO, сообщает Anycoin .

Оценка gram вытекает, в частности, из долей на рынке VPN, DNS и облачных хранилищ, которые потенциально может занять TON, планирующая презентовать свои сервисы в 2019 году. Однако платформу ждет конкуренция с IT-гигантами и «блокчейн-единорогами», предупреждают инвесторы.

При этом в случае неудачи с запуском платформы TON и собственной криптовалюты до 31 октября 2019 года Telegram намерен вернуть деньги инвесторам.