Ожидаем слабого роста от российского рынка при открытии торгов на фоне роста на 0,4-0,7% фьючерсов на мировые фондовые индексы и на 1,4% цены на нефть Brent до 71,2 долларов за баррель, благодаря заявлениям представителей ОПЕК о возможной пролонгации сделки по сокращению добычи нефти на 2019 год.

Однако в силу нерабочего дня в США, торги будут иметь безликвидное состояние, поэтому возможные негативные последствия от выборов в ДНР и ЛНР российский рынок испытает позже, когда демократы, которые заняли большее количество кресел в нижней палате парламента, начнут компанию против президента США. Тогда, как кроме санкционных рисков по РФ, американские инвесторы больше обратят внимание на макростатистику текущей недели: потребительская инфляция, розничные продажи, промышленное производство и др. Плюс инвесторы обратят внимание на рост продаж на китайской онлайн-площадке Alibaba, что частично поможет сформировать картину по приближающимся праздничным распродажам в США – День благодарения и Рождество.

При этом, несмотря на слабый сезон отчетности американских компаний за III квартал, индекс потребительских настроений в США остается стабильным. Не исключено, что вскоре американский рынок начнет подготовку к новогоднему ралли.