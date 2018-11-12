Тверской суд Москвы по ходатайству МВД вынес решение об аресте гендиректора девелоперской группы «Пересвет-Инвест» Олега Пронина.

«Постановлением Тверского районного суда города Москва от 12 ноября 2018 года в отношении Пронина Олега подозреваемого в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи159 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 января 2019 года», — сообщила РБК пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко.

В картотеке Мосгорсуда 12 ноября появилась карточка дела в отношении Пронина О.В., дело заведено по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованный группой лиц или в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Первой о задержании Пронина в Москве сообщила в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в силовых структурах.