Цена нефти в 70 долларов за баррель устраивает и производителей, и покупателей, нет необходимости в сокращении добычи. Такое мнение высказал журналистам глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, передает ТАСС.

«Я считаю, что цена в 70 долларов вполне устраивает производителей и потребителей. Пока рынок сбалансирован, нет (не вижу необходимости)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



«Я надеюсь, что на уровне министерства будет продолжаться мониторинг, а решение (о сокращении) не принято», — заключил он.