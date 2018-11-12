В России в 2018 году действовало более 6 млн ограничений выезда должников за границу. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, выступая на круглом столе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Активизирована работа по применению судебными приставами — исполнителями мер классического исполнения. Количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, находившихся на исполнении в Пограничной службе ФСБ России (с учетом постановлений, действовавших на начало 2018 года. — Прим. ред.), составило около 6 миллионов, что более чем на 62% превысило показатель аналогичного периода 2017 года», — сообщил он.

Постановление о выезде действует в течение шести месяцев, если должник ранее не погасил долги, после чего выносится новое постановление. На 1 ноября действовало 2,9 млн постановлений об ограничении права выезда.

Ранее в ФССП сообщили, что благодаря ограничению выезда с должников различных категорий в этом году взыскали почти 45 млрд рублей.

