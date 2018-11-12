В новом комментарии аналитики агентства сохранили консервативную оценку показателей ВТБ, при этом более строгую оценку получил Россельхозбанк.
Рейтинговое агентство Fitch скорректировало свой прогноз относительно финансовой устойчивости Газпромбанка. Согласно релизу агентства, банковские группы должны отвечать требованиям повышенных буферов по капиталу на основе консолидированной, а не самостоятельной отчетности.
В этих условиях показатели Газпромбанка выше ранее заявленных, говорится в новом комментарии Fitch. В октябре аналитики агентства оценили влияние надбавок по «Базелю III» на российскую банковскую систему. Они посчитали, что основного капитала Газпромбанка недостаточно для соблюдения повышенных нормативов.
С января 2019 года ожидалось традиционное ужесточение требований к капиталу кредитных организаций. Речь идет о двух буферах: надбавке для поддержания достаточности и надбавке за системную значимость. С начала года показатели должны были увеличиться на 0,625 и 0,35 процентного пункта соответственно. Однако в октябре ЦБ допустил отсрочку, и кредитным организациям разрешили наращивать капитал до необходимых уровней в течение всего 2019 года.
Fitch связывало послабления с тем, что регулятор стремится поддержать некоторые крупные банки, в частности ВТБ и Газпромбанк. В новом комментарии аналитики агентства сохранили консервативную оценку показателей ВТБ. Кроме того, более строгую оценку получил Россельхозбанк.
Регулятивные показатели капитала у РСХБ на консолидированной основе согласно последнему раскрытию были несколько ниже уровней, которые банки должны были бы начать соблюдать с 1 января 2019 года, сообщается в документе.
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