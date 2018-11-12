Рейтинговое агентство Fitch скорректировало свой прогноз относительно финансовой устойчивости Газпромбанка. Согласно релизу агентства, банковские группы должны отвечать требованиям повышенных буферов по капиталу на основе консолидированной, а не самостоятельной отчетности.

В этих условиях показатели Газпромбанка выше ранее заявленных, говорится в новом комментарии Fitch. В октябре аналитики агентства оценили влияние надбавок по «Базелю III» на российскую банковскую систему. Они посчитали, что основного капитала Газпромбанка недостаточно для соблюдения повышенных нормативов.

С января 2019 года ожидалось традиционное ужесточение требований к капиталу кредитных организаций. Речь идет о двух буферах: надбавке для поддержания достаточности и надбавке за системную значимость. С начала года показатели должны были увеличиться на 0,625 и 0,35 процентного пункта соответственно. Однако в октябре ЦБ допустил отсрочку, и кредитным организациям разрешили наращивать капитал до необходимых уровней в течение всего 2019 года.

Fitch связывало послабления с тем, что регулятор стремится поддержать некоторые крупные банки, в частности ВТБ и Газпромбанк. В новом комментарии аналитики агентства сохранили консервативную оценку показателей ВТБ. Кроме того, более строгую оценку получил Россельхозбанк.

Регулятивные показатели капитала у РСХБ на консолидированной основе согласно последнему раскрытию были несколько ниже уровней, которые банки должны были бы начать соблюдать с 1 января 2019 года, сообщается в документе.