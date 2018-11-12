Показатели капитализации российского банковского сектора были относительно стабильными в сентябре с небольшим улучшением, при этом три относительно крупных банка, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок, а еще одному потребовалось бы увеличить основной капитал для соблюдения надбавок 2019 года. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за девять месяцев 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Средние показатели базового и основного капитала у банков (без учета санируемых) в сентябре были стабильными на уровне 10,2% и 10,8% соответственно. Это было обусловлено тем, что рост кредитования компенсировался снижением рублевой стоимости взвешенных по риску валютных активов ввиду умеренного укрепления национальной валюты, пишут аналитики. Средний показатель общего капитала улучшился на 30 базисных пунктов (0,3 процентного пункта) до 14% за счет промежуточной прибыли. Она первоначально включается в добавочный капитал, но реклассифицируется в базовый капитал после аудита.

Все 11 системно значимых банков имели показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков (эти требования составляют 7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу). ЦБ РФ первоначально планировал увеличить требования с учетом надбавок до максимального уровня с 1 января 2019 года (требования для системно значимых банков с учетом надбавок составили бы 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала). В то же время ЦБ РФ может теперь отложить окончательное увеличение требований и ввести его в течение 2019 года; среди системно значимых банков это было бы наиболее благоприятным для ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка ввиду их более низких показателей капитала.

Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже (6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному капиталу и 9,875% по общему капиталу; в течение 2019 года будут увеличены до 7%, 8,5% и 10,5% соответственно при условии, что ЦБ РФ утвердит постепенное введение последнего увеличения). За исключением тех банков, которые находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации, три из банков выборки, не имеющих системной значимости (Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и СКБ-Банк), соблюдали минимальные требования, но не выполняли требования по надбавкам. Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают в Fitch. СКБ-Банк должен иметь возможность соблюдать требования с учетом надбавок, поскольку его акционеры недавно одобрили увеличение базового капитала на 11,5 млрд рублей (около 10% от взвешенных по риску активов) в конце октября, указывают аналитики.

«Восточный Экспресс» соблюдает требования с учетом надбавок, но ему потребуется увеличить базовый капитал (который составлял 6,7% на конец сентября) и общий капитал (10%), чтобы соблюдать требования 2019 года с учетом надбавок.

Все четыре несистемных банка были в аналогичном августовском списке Fitch .



У Уралтрансбанка была отозвана лицензия, а до этого он нарушал минимальные требования к капиталу в течение нескольких месяцев.