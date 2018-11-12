Российская экономика уже не будет расти так же быстро, как в 1998—2008 годах, даже если вырастут цены на нефть, указывают в «Вопросах экономики» Эдуард Баранов и Владимир Бессонов из Высшей школы экономики.

Тот рост, обеспеченный восстановлением после трансформационного спада 1990-х годов, стал затухать уже в 2010-е годы: за шесть лет с 2008 по 2014 год ВВП увеличился всего на 6%. Такие темпы характерны для стабильной, а не переходной экономики — например, для советской конца 1980-х гг. Тогда власти тоже задались вопросом ускорения роста экономики и благосостояния на 20—30 лет вперед, который сейчас беспокоит президента Владимира Путина, напоминают Баранов и Бессонов.

Пока же рост ВВП на 2% в год — это норма, говорит Бессонов. Потенциал роста даже ниже — около 1% в год, оценивает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, из-за ограниченных трудовых и инвестиционных ресурсов. Прогноз Минэкономразвития на следующий год не намного выше — всего 1,3%.

Потребительские настроения тоже ухудшились, показывают исследования и Росстата, и ЦБ, и ВЦИОМа. Это сдержало потребительский спрос, указывает Минэкономразвития: оборот розницы замедлился до 2,6% в годовом выражении с 2,9% во II квартале. Увеличивать благосостояние россиян теми же темпами, что в 2000-х, уже не получится, полагает Бессонов.

Планы правительства по ускорению экономического роста пока похожи на набор благих пожеланий, считает Бессонов: напоминают пятилетние планы в СССР, в которые власти закладывали более высокие показатели, чем реально рассчитывали получить, и называли это «мобилизующей ролью плана».

