Аналитики инвестиционной компании «Велес капитал» обновили финансовый прогноз показателей «Роснефти» с учетом сильной отчетности за II и III кварталы 2018 года. Эксперты рекомендуют инвесторам покупать, ожидая 30% роста котировок акций нефтяной компании.

«Прогноз EBITDA «Роснефти» был повышен на 2018 и 2019 годы на 23% на основе более высоких и более низких операционных затрат доходов в сегменте геологоразведки и добычи. В результате мы повысили целевую цену акций «Роснефти» на 11% до 624 рубля за акцию с потенциалом роста 30% от текущего значения и сохранили рекомендацию «Покупать», — говорится в прогнозе инвесткомпании.



Как отмечается в обзоре, финансовые результаты «Роснефти» превзошли ожидания рынка и, в частности, прогнозы по EBITDA в двух последних кварталах, и на фоне снижения долговой нагрузки и роста дивидендов котировки акций компании обновили исторический максимум, превысив отметку в 500 рублей за акцию в октябре.

«Хотя показатели «Роснефти» бьют рекорды, мы считаем, что сейчас нет предпосылок для их ухудшения в следующем году», — отмечает аналитик инвесткомпании Александр Сидоров. Он ожидает, что стоимость нефти в ближайшее время будет колебаться около 70 долларов за баррель.

Кроме того, указывает аналитик, акции «Роснефти» «сочетают высокий потенциал роста курсовой стоимости и дивидендной доходности, что делает их привлекательной инвестицией». По прогнозам «Велес капитала», за второе полугодие 2018 года нефтяная компания может заплатить дивиденды на уровне 17,24 рубля на акцию, что составляет 3,6%.