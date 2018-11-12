Евразийский банк развития завершил техническое размещение облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской бирже в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14 июня 2018 года). Ставка купона составила 8,9% годовых, доходность — 9,1%, уточняется в релизе ЕАБР. Срок обращения облигаций — 2,5 года.

В ходе премаркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом не менее 5 млрд рублей с первоначальным ориентиром по доходности в виде спреда в 100—125 базисных пунктов (1—1,25 процентного пункта) к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на два и три года.

Книга заявок была открыта 30 октября 2018 года с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 8,95—9,2% годовых. «Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга несколько раз понизить первоначальный диапазон. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 95 б. п.», — указано в сообщении.

В книгу поступило около 20 заявок общим объемом свыше 13 млрд рублей. Объем заявок от инвесторов по финальной ставке купона составил около 12 млрд, обеспечив более чем двукратную переподписку.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Московский Кредитный Банк, БК «Регион».



Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Помимо этих государств участниками ЕАБР являются Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.