Чистая прибыль банка «Возрождение» по РСБУ за девять месяцев 2018 года упала в 80 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40,1 млн рублей против 3,316 млрд рублей. Об это свидетельствуют данные отчетности организации.

Чистые процентные доходы банка за три квартала снизились на 2%, до 9 млрд рублей.

Комиссионные доходы снизились на 1,9% и составили 3,97 млрд рублей.

Активы банка с начала 2018 года сократились на 1,8% — до 241,5 млрд рублей.

ВТБ 2 октября закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение». Банк оценил покупку в 9,7 млрд рублей.