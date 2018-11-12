Об этом рассказал Чанпэн Чжао заявил в интервью CNBC Crypto Trader.
Глава Binance Чанпэн Чжао заявил в интервью CNBC Crypto Trader, что крипторынок все еще находится в хорошей позиции – даже после годичного снижения цены.
«По сравнению с январем мы снизились примерно на 90%. Поэтому сейчас мы имеем лишь десятую часть тех объемов, которые были в январе. Однако, если сравнивать с ситуацией, которая наблюдалась год или два назад, то мы по-прежнему обрабатываем огромные объемы. С бизнесом все в порядке, мы по-прежнему получаем прибыль и наш бизнес все еще здоров», – рассказал Чжао.
При этом на сегодняшний день суточный объем торговли криптовалютами составляет около 13,1 млрд долларов. С учетом OTC-торговли реальный объем может достигать порядка 26,2 млрд долларов, сообщает Anycoin.
По словам Чжао, рано или поздно, но рынок пойдет вверх. Этому будут способствовать такие события, как запуск платформы Bakkt. Хотя точные сроки появления триггера, который подтолкнет рынок к движению, предсказать сложно, но он появится, уверен глава Binance.
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