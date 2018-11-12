Глава Binance Чанпэн Чжао заявил в интервью CNBC Crypto Trader, что крипторынок все еще находится в хорошей позиции – даже после годичного снижения цены.

«По сравнению с январем мы снизились примерно на 90%. Поэтому сейчас мы имеем лишь десятую часть тех объемов, которые были в январе. Однако, если сравнивать с ситуацией, которая наблюдалась год или два назад, то мы по-прежнему обрабатываем огромные объемы. С бизнесом все в порядке, мы по-прежнему получаем прибыль и наш бизнес все еще здоров», – рассказал Чжао.

При этом на сегодняшний день суточный объем торговли криптовалютами составляет около 13,1 млрд долларов. С учетом OTC-торговли реальный объем может достигать порядка 26,2 млрд долларов, сообщает Anycoin .

По словам Чжао, рано или поздно, но рынок пойдет вверх. Этому будут способствовать такие события, как запуск платформы Bakkt. Хотя точные сроки появления триггера, который подтолкнет рынок к движению, предсказать сложно, но он появится, уверен глава Binance.