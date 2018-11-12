Банк России начал проверку готовности банков к сбору биометрических данных граждан. Территориальные подразделения ЦБ запрашивают банки и их филиалы о реальном положении дел, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

«В пятницу мы получили от ГУ ЦБ письмо с требованием доложить о состоянии дел», — рассказал газете топ-менеджер регионального банка. В банке топ-20 сообщили, что руководителей филиалов их кредитной организации приглашали в управления для доклада о процессе внедрения сбора биометрии. «На встрече с регулятором были представители сразу нескольких кредитных организаций, работающих в регионе, — рассказывает собеседник издания. — И всем задавали одни и те же вопросы: ведется ли сбор, и если нет, то когда начнется и какова готовность».

Сбор биометрических данных стартовал в банках в июле 2018 года. Как ранее сообщал ЦБ, на старте биометрия собиралась в 400 отделениях в 140 городах. К концу года кредитные организации обязаны обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих отделений (4 тыс. к 1 января 2019 года).

Однако, согласно «Карте точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию», пока принимают биометрию всего 355 банковских отделений. То есть даже меньше, чем анонсировалось при старте программы.

По мнению заместителя главы ФБК Алексея Терехова, письма и встречи на уровне территориальных подразделений ЦБ — попытка оценить реальную ситуацию в банках по внедрению биометрии и понять, насколько она далека от анонсированных планов.

Впрочем, эксперты не ожидают от регулятора жестких решений. Учитывая, что в реальности уровень готовности к сбору биометрических данных низкий, эксперты не исключают сдвига сроков. По их мнению, это оптимальный выход в ситуации, когда банки говорят о невозможности выполнения требований по объективным причинам, а гражданам биометрия не слишком нужна.

