Банк России назвал отрасли отечественной экономики, формировавшие основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2018 года . Согласно опубликованной на днях инфографике регулятора, крупнейшая доля — 30% — пришлась на строительный сектор.

Сектор услуг (кроме логистики) сформировал 21% спроса на теневые финуслуги за отчетный период, сегмент логистических услуг — 6%. На оптово-розничную торговлю строительными и промышленными товарами пришлось 20% этого спроса, на оптово-розничную торговлю товарами народного потребления — 13%, на производство — 9%, на прочие сектора — 1%.

Кроме того, ЦБ представил инфографику по структуре сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2018 года . Из материалов регулятора, в частности, следует, что вывод денежных средств за рубеж осуществлялся путем авансирования импорта товаров (10 млрд рублей, 28%), переводов по исполнительным документам через ФССП (7 млрд, 19%), переводов по сделкам с услугами и переводов по агентским договорам (примерно по 5 млрд, при этом указаны доли в 15% и 14% соответственно), путем переводов по сделкам с ценными бумагами и путем импорта товаров в рамках Таможенного союза (4 млрд и 3 млрд соответственно, при этом указаны доли по 10%); на иные схемы пришлось 4% (1 млрд).

Также данные Центробанка демонстрируют, по каким каналам осуществлялось обналичивание денежных средств: на выдачи физлицам пришлось 53% (53 млрд рублей), на выдачи юрлицам — 42%, на выдачи индивидуальным предпринимателям — 4%, на выдачи по сделкам с ценными бумагами — 1%.



Выявлены транзитные операции повышенного риска (предшествующие обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж и часто сопровождающиеся сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС): это продажа денежной наличности торговыми компаниями (45%), обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц (34%), продажа денежной наличности туристическими компаниями (8%), оптимизация налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий (7%), вывод денежных средств за рубеж (5%), продажа денежной наличности платежными агентами (1%), свидетельствует диаграмма ЦБ.