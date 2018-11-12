Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в январе — октябре составил 42,2 млрд долларов, следует из материалов Банка России. За аналогичный прошлогодний период показатель равнялся 14 млрд долларов, отметили в ЦБ.

Как подчеркивается в комментарии регулятора, сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами «было сформировано примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом».

По оценке Центробанка, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ за десять месяцев достиг 87,9 млрд долларов, четырехкратно превысив значение сопоставимого периода предыдущего года.

«Определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта, следствием чего стало увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до 154,6 миллиарда долларов США (90,5 миллиарда долларов США в январе — октябре 2017 года). Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций», — подчеркивают в ЦБ.

Ранее Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в текущем году с 55 млрд до 66 млрд долларов.