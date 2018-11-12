С 1 июля кредитные организации РФ направили в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России более 13 тыс. сообщений о киберугрозах. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«С момента запуска в промышленную эксплуатацию первой очереди автоматизированной системы (обработки инцидентов) — АСОИ ФинЦЕРТа Банка России — по ее каналам банки направили более 13 тыс. сообщений. С 29 октября 2018 года взаимодействие с АСОИ ФинЦЕРТа доступно с использованием API, что позволит значительно увеличить поток сообщений», — отметили в ЦБ.