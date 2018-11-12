Банк «Открытие» обновил линейку расчетно-кассового обслуживания (РКО) и представил четыре новых пакета специально для бизнеса - «Быстрый рост», «Свое дело», «Весь мир», «Открытые возможности».

Переводы средств на счета физических лиц до 150 тысяч рублей в месяц по всем пакетам услуг будут бесплатными, а в пакет «Открытые возможности» включен увеличенный бесплатный лимит до 500 тыс. рублей в месяц. Также в пакете «Открытые возможности» все платежи юридическим лицам можно отправлять без комиссии, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

При этом в наборе услуг каждого пакета предусмотрен бесплатный выпуск бизнес-карты с низкой комиссией за снятие наличных денежных средств – 0,99% от суммы.

Пакет «Весь мир» создан специально для компаний, работающих с зарубежными партнерами. В него включены скидки до 70% на переводы иностранной валюты и услуги валютного контроля, продленный день для расчетов в долларах США и евро до 19:00, специальный курс покупки/продажи валюты и услуги персонального эксперта по валютному контролю и ВЭД.