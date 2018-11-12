Агентство по страхованию вкладов выбрало банки-агенты для выплаты страховых возмещений вкладчикам лишившихся 7 ноября лицензий Банка Инновации и Развития и «Агросоюза» — Россельхозбанк и Сбербанк. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

«Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации Банк Инноваций и Развития», — говорится в сообщении.

«Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации «Агросоюз», — добавили в АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и других необходимых документов, а также выплаты вкладчикам обоих банков начнутся с 19 ноября 2018 года.