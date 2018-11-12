Арбитражный суд Московского округа 12 ноября 2018 года оставил в силе решения Арбитражного суда города Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда: отказ «Онэксиму» во взыскании с «Открытие Холдинга» 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Суд кассационной инстанции оставил определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Апелляционный суд Москвы подтвердил отказ еще в июле 2018 года.

Владельцы облигаций единогласно поддержали это решение, все процедуры были проведены строго в соответствии с законом. Вместо участия в собрании «Онэксим Холдингз Лимитед» за день до голосования направила уведомление об отказе от договора займа, а затем обратилась в суд, уточняют в пресс-службе «Открытие Холдинга».

