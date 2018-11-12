Глава Министерства финансов России был переизбран председателем наблюдательного совета алмазодобывающей копании «АЛРОСА». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Председателем набсовета переизбран первый заместитель председателя правительства РФ − министр финансов РФ Антон Силуанов. Соответствующее решение члены набсовета приняли на заочном голосовании в пятницу, 9 ноября», —говоритсявсообщении.

Первым заместителем председателя набсовета избран глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Также Силуанов снова возглавил комитет по стратегическому планированию.