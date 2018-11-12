Продолжаем ожидать дальнейшего локального снижения курса рубля против доллара и евро, а также стагнации национального рынка акций, сообщает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«Несмотря на то, что курс доллара закрепился выше 68 рублей, сегодня по рублевым парам стоит ожидать коррекционное движение. Полагаю, что на Московской бирже торги откроются снижением на 0,5%-0,6%. Если к закрытию дня продавцы смогут перекрыть пятничный рост, значит рубль и дальше будет отыгрывать потери. Если торговая сессия закроется по доллару выше 67,60 рубля, а по евро – выше 76,50 рубля, то в этом случае после непродолжительной консолидации ослабление рубля продолжится», - прогнозирует аналитик Альпари Владислав Антонов.

По словам независимого аналитика банка «Оранжевый», к.э.н., эксперта Евгения Федорова, в целом можно констатировать, что у рубля ожидается очень нервный конец года.

«Начали расти ставки по депозитам в рублях и долларах у российских банков. В том числе это связано с ростом доходности государственных облигаций ОФЗ», - поясняет эксперт.

«На валютном рынке для рубля складывается тревожным: доллар продолжает укрепляться к основным валютам и в паре с евро подходит к отметке 1,13. Индекс доллара чуть-чуть не дотягивает до отметки 97. Поэтому покупать рубли на среднесрочную перспективу пока опасно», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.