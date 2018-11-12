Рост квартальных показателей Apple может поддержать дальнейшее движение котировок акций компании вверх. Как полагает аналитик инвестиционной компании «Финам» Игорь Додонов, в перспективе стоит ожидать роста стоимости бумаг до 240 долларов, на 19,1% от текущего уровня.



Согласно отчетности Apple за IV финансовый квартал, выручка компании выросла на 19,6%, при этом поставки смартфонов iPhone увеличились на 0,5%, а выручка от их реализации подскочила на 28,9%.

Этому способствовал рост средней цены на устройство, поясняют аналитики. Доходы от сервисов App Store, Apple Music, AppleCare, Apple Pay также выросли (на 17,4%), в то же время продажи компьютеров Mac снизились на 1,6%, планшетов iPad — на 6,1%.

Как отмечает Додонов, менеджмент Apple в начале года объявил о планах сократить чистую денежную позицию на балансе компании до нуля. На текущий момент позиция составляет порядка 135 млрд долларов, что дает все основания ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам и усиления активности на рынке M&A.