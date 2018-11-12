Вопрос о роспуске ОПЕК не обсуждается в текущем политическом цикле. Об этом сообщил, выступая на сессии ADIPEC, министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалих, передает ТАСС.

«Саудовская Аравия в текущем политическом цикле не рассматривает роспуск ОПЕК», — сказал он.



При этом агентство Bloomberg, ссылаясь на слова министра, сообщило, что Саудовская Аравия не исключает рассмотрения вопроса о роспуске организации.