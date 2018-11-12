ОПЕК+ целесообразно сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей от уровня предыдущего месяца. Об этом заявил на конференции ADIPEC в Абу-Даби министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалих, передает ТАСС.

«Если все останется, как есть, и технический комитет не скажет нам делать что-то другое, думаю, будет необходимость сократить добычу от уровня октября примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Мы будем действовать гибко, согласованно. Мы сделаем все необходимое, чтобы сбалансировать рынок», — сказал он.