В нем приняли участие 40 молодых специалистов: программистов, дизайнеров и разработчиков. В течение двух дней команды решали один из 5 предложенных кейсов по совершенствованию банковских услуг. Из представленных финансовых сервисов лучшими были названы трое:

1 место и приз в 200 000 рублей получила команда RoadAR за прототип программы распознавания кода вертикальной карты. Лидер Александр Черкасов, компания RoadAR из Иннополиса, выпускники Университета Иннополис.

2 место и денежный приз в размере 100 000 рублей удостоилась команда POLIS, которая продемонстрировала технологию распознавания количества звонков в контакт-центр. Лидер Юрий Гаврилин, студент 4 курса Университета Иннополис.

3 место и 50 000 рублей получили участники EORA за чат-бот с технологией верификации по фотографии. Лидер Эмиль Магеррамов, компания EORA из Иннополиса.

Все победители также получат возможность сотрудничать с лабораторией «Ак Барс Цифровые технологии». Прототипы других участников тоже заинтересовали экспертов банка и в дальнейшем могут быть реализованы.

Рафаэль Валеев, генеральный директор «Ак Барс Цифровые технологии» прокомментировал:

«Сегодня удивительное время, когда благодаря развитию технологий от идеи до реализации может пройти всего несколько дней. Хочу выделить, что в современном технологическом бизнесе начинают играть главную роль три фактора. Во-первых, технологические и продуктовые навыки, с которыми приходит понимание, с помощью каких технологий сделать продукт. Во-вторых, смелость делать что-то новое, начиная от организации команды и заканчивая инновационными решениями. И, в-третьих, смелость не останавливаться и продолжать реализацию идеи, несмотря на сложности и препятствия, и это самое сложное. Если вы совместите в себе и в своих командах все три фактора — они приведут вас к успеху. А IT-хакатон — прекрасное место, чтоб проверить на прочность эти три составляющие».

IT-хакатон проводился «Ак Барс» Банком совместно с Университетом Талантов, Университетом Иннополис, Высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ, при поддержке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.