Полицейские Смоленской области раскрыли мошенничество с ущербом более 750 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«В межмуниципальный отдел МВД России «Сафоновский» поступило сообщение из одного из банков о том, что жительница Сафоновского района получила кредит на сумму более 750 тыс. рублей и не вносит платежи по долгу и процентам», — говорится в сообщении ведомства.



Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку. Было установили, что женщина предоставила в кредитную организацию поддельную справку о месте своего трудоустройства — в указанной в документе организации она никогда не работала.

Женщина созналась в содеянном, пояснив, что полученные в банке деньги истратила по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи, — арест на срок до четырех месяцев.