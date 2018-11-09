Большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи, сказал журналистам министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби.

«Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки — хорошее начало», — сказал он журналистам. Министр добавил, что идею сокращения добычи поддерживают большинство участников Венского соглашения.

В воскресенье проходит министерская встреча мониторингового комитета, в который входят представители только шести государств из всех 25 стран — участниц соглашения.

