Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже около 400 тыс. рублей с банковской карты, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

«В дежурную часть отдела полиции обратилась девушка. По ее словам, несколько дней назад она отдала во временное пользование свой мобильный телефон малознакомому молодому человеку, после чего ей стали приходить сообщения о снятии денежных средств с банковской карты. Общая сумма обналиченных денег составила около 400 тыс. рублей. Вернув через некоторое время телефон, молодой человек пообещал отдать денежные средства, но так не выполнил обещание», — говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Москвы.

Как было установлено, злоумышленник воспользовался мобильным приложением, установленным в телефоне заявительницы, и снял денежные средства со счета. Похищенное он использовал на личные нужды.

Следователем ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.