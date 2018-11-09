Среднесуточная добыча углеводородов в России в ноябре находится на уровне прошлого месяца или меньше на 10—20 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«В ноябре сейчас идет добыча на уровне октября месяца, может быть, чуть меньше — на 10—20 тысяч баррелей в сутки, примерно, плюс-минус», — ответил он на соответствующий вопрос.

Новак также подтвердил, что страны ОПЕК+ выполнили соглашение в октябре на 104%.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти в России в октябре 2018 года выросла в годовом выражении на 4,4%, до 11,412 млн баррелей в сутки; при этом в рамках сделки ОПЕК+ РФ не просто полностью восстановила свою добычу до уровня октября 2016 года (отправная точка отсчета в сделке), а превысила его. Добыча нефти в сентябре составляла 11,356 млн баррелей в сутки.