Европейский союз отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй по Brexit, сообщает газета Sunday Times .

Ранее Мэй заявляла, что стороны согласовали 95% от всего объема соглашения, при этом Брюсселю и Лондону все еще не удается снять разногласия по ряду вопросов, в том числе по границе между Северной Ирландией и Ирландией. При этом глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Британия и ЕС согласуют договор о Brexit к концу ноября.

Как пишет газета, Мэй надеялась объединить свой Кабинет и преодолеть «финальный барьер» в переговорах с ЕС, предложив создать «независимый механизм» для разрешения «таможенной головоломки». Некоторые видели в этом механизме возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

Однако в Брюсселе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда. Кроме того, сообщается, что четыре министра, выступающих против Brexit, готовы покинуть правительство Мэй.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.

