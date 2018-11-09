Медведев поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашения для стабилизации цен на топливо со всеми крупными нефтяными компаниями.
«Русснефть» подписала соглашение о стабилизации рынка топлива, сообщил РИА Новости представитель компании.
«ПАО НК «Русснефть» Михаила Гуцериева подписало соглашение по стабилизации цен», — сообщил собеседник агентства.
Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4—4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашения для стабилизации цен на топливо со всеми крупными нефтяными компаниями.
Комментарии: 2
Горит сдача диплома или курсовой?
Парни, если у вас горит диплом или курсовая, а презентация еще не готова, то реально могу советовать вот этих ребят: https://cheap-ppt.com/
Они очень оперативно делают PowerPoint презентации на любом языке и на любую тему вашего доклада и самое главное очень бюджетно.
Куплю адцетрис
Куплю адцетрис.В Москве.
E-mail:slaer77@bk.ru
Watsapp/тел. 8-916-790-41-31
Слава.
http://ipic.su/img/img7/fs/service-001.1541083863.jpg