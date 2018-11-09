Телезрители, радиослушатели и пользователи Интернета должны иметь возможность самостоятельно принимать решение, где правда, а где искажение, не нужно идти по пути ограничений, заявил президент России Владимир Путин.

«Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации, к ее потребителям, гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то, не ограничивать что-то с помощью политических и административных структур, а, если мы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение где правда, а где ее искажение», — сказал Путин в интервью RT France.

Он добавил, что «двигаться нужно по этому пути».