Мировой рынок нефти в середине 2019 года будет находиться в состоянии баланса спроса и предложения или даже испытывать нехватку «черного золота», считает министр энергетики РФ Александр Новак.

«Что касается середины следующего года, я думаю, что с учетом роста спроса будет баланс на рынке, а возможно, даже и превышение спроса над предложением», — сказал Новак перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на Россию. Добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 млн баррелей в сутки. От этого уровня Россия сокращала добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, до 10,947 млн.

Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018-го. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки.