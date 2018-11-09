Неизвестные вскрыли банкомат на юге Москвы, незаконно завладев более 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили 11 ноября в пресс-службе столичной полиции.

«Инцидент произошел в одном из банков, расположенных по адресу: проспект Андропова, дом 42, корп. 1. В полицию поступил сигнал о срабатывании сигнализации банкомата. Прибывшие сотрудники МВД выяснили, что неизвестные вскрыли банкомат и похитили бокс-кассеты с деньгами. Ущерб составил 8 млн и 335,5 тыс. рублей», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).